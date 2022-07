MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessio Romagnoli, ex Milan e nuovo difensore della Lazio, in un video pubblicato dalla società biancoceleste sul proprio profilo Twitter si è soffermato anche su Alessandro Nesta: “Vedevo come capitano sempre Nesta, avevo anche il suo poster. Lui è stato il più forte di tutti, secondo me mai nessuno sarà come lui”.