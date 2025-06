S. Rossi racconta: "Mi sarebbe piaciuto giocare il Mondiale del 1994. Sacchi portò difesa e centrocampo del Milan, ma non il portiere"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sebastiano Rossi, ex portiere rossonero, ha raccontato: "Ho detto, e lo ripeto, che mi sarebbe piaciuto giocare anche il Mondiale nel 1994. Avevo vinto lo scudetto e la Coppa dei Campioni con il magico Milan. Ricorda? Atene, il 4-0 al Barcellona. Ma il ct Sacchi ha fatto altre scelte. Ha convocato la difesa del Milan, il centrocampo del Milan,ma non il portiere del Milan. Non ci sono rimasto bene, ma me ne sono fatto una ragione. Insomma, dai, sarebbe stato bello giocare e magari vincere anche un Mondiale. Sai che triplete…".

Rossi ha poi ricordato così Silvio Berlusconi: "Cosa mi è rimasto di Berlusconi? I ricordi. E sono soltanto belli. Lui ci voleva bene, ci difendeva, ci aiutava, nel momento del bisogno era sempre presente. Berlusconi era grande e ha fatto grande il Milan. Noi eravamo i suoi ragazzi, io ero felice di stare con lui, in quella squadra. Ci ha fatto diventare Invincibili. E io ero il portiere".