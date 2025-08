M'Baye Niang racconta il suo mancato trasferimento al Marsiglia nel 2019

vedi letture

M'baye Niang, ex calciatore del Milan che nell'ultima stagione ha giocato con la Sampdoria dopo che nella stagione ancora precedente aveva contribuito alla salvezza in Serie A con l'Empoli, è stato intervistato dai colleghi francesi di Carrè per raccontare il suo quasi trasferimenti all'Olympique Marsiglia nell'estate successiva alla splendida vittoria con la maglia del Rennes in Coppa di Francia in finale, ai rigori, contri i più favoriti del Paris Saint-Germain.

Le parole e il racconto di M'Baye Niang di quell'estate:

"A dire la verità, ero già all’OM con la testa. Il mio agente me ne parlava, e io rispondevo: 'Sì, voglio andarci'. C’era un’offerta da 20 milioni di euro, avevo chiesto un favore a Olivier Létang (il presidente del Rennes, ndr) dopo aver vinto la Coppa di Francia, volevo che mi lasciasse andare. E lui mi disse che non mi avrebbe mai bloccato. I miei figli sono nati lì, mia moglie è di lì. Ho pensato: ‘Perché no?’ Avevo il carattere per affrontare quella sfida, come aveva fatto Balotelli. I miei sponsor erano gli stessi dell’OM, i miei scarpini erano già arrivati alla Commanderie... All’inizio ero in stand-by, poi hanno preso Mitroglou. Non ho capito bene, ma questo è il calcio... doveva essere il mio posto".