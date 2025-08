Jovic, prime parole da giocatore dell'AEK: "Questa squadra ha ambizione"

Luka Jovic è stato annunciato come nuovo giocatore dell'AEK Atene. L'attaccante serbo è arrivato a titolo gratuito dopo aver lasciato il Milan alla scadenza naturale del contratto lo scorso 30 giugno. Contratto fino al 2027, Anthony Martial come partner d'attacco e la UEFA Conference League come competizione europea da disputare, con la possibilità di incrociare la Fiorentina, sua ex squadra.

27 anni, Jovic ha affidato ai canali ufficiali del club greco le sue prime parole: "Ho scelto questo e per me questa decisione è stata personale. Ho parlato con l'allenatore, ho visto la passione negli occhi del proprietario della squadra. L'AEK ha ambizione, ha un obiettivo. Sono venuto per guidare l'attacco, per segnare quando conta. Questa maglia richiede tutto. Sono pronto a dare tutto. Forza AEK!"

Luka Jovic ha giocato con la maglia del Milan per due stagioni dando un buon apporto soprattutto a partita in corso nel primo anno e rendendosi importante per Sergio Conceiçao nel finale della scorsa stagione. Resta nella memoria dei tifosi milanisti la doppietta segnata nel derby di ritorno di Coppa Italia, vinto per 3-0. 27 anni, Jovic ha segnato complessivamente 13 reti in 47 partite.