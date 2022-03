Sacchi: "Corsa scudetto? Il Milan non è la squadra più forte, ma è quella che gioca meglio"

MilanNews.it

In merito alla corsa scudetto, l'ex rossonero Arrigo Sacchi ha parlato così del Milan di Stefano Pioli ai microfoni del Corriere di Bologna: "Non è la squadra più forte, ma è quella che gioca meglio. Possono peccare in continuità, avendo diversi giovani, ma Pioli ha alzato al massimo livello i valori della rosa e sarebbe un degno vincitore del tricolore: per l’amore che ho per il calcio e per le emozioni che dà, mi piacerebbe che il Milan vincesse lo scudetto per quanto esprime sul campo. Poi nella dirigenza c’è Maldini: è sempre stato più grande dell’età che aveva, con un padre che gli ha insegnato tutto".