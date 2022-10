Sacchi e i giocatori che sono cresciuti di più con Pioli: "Leao non è quello di due anni fa. E nemmeno Kalulu e Tomori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito ai giocatori del Milan che sono cresciuti di più sotto la guida di Stefano Pioli, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Leao non è mica quello di due anni fa. E neanche Kalulu e Tomori. Merito di Stefano che al Milan si sente in famiglia e avverte la fiducia di tutto l’ambiente. E’ un uomo intelligente, saggio e per nulla presuntuoso, non è mica poco".