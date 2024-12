Sacchi: "Il Milan deve affrontare le avanzate dell’Atalanta con il gruppo e non basandosi soltanto sulla forza dei singoli, altrimenti rischia di crollare"

vedi letture

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole sul Milan che stasera affronterà l'Atalanta: "Il Milan deve affrontare le avanzate dell’Atalanta con il gruppo e non basandosi soltanto sulla forza dei singoli, altrimenti rischia di crollare. Se per i rossoneri Reijnders può essere determinante perché è fondamentale sia in fase di contenimento sia in fase offensiva, e se Lookman può risultare un valore aggiunto per l’Atalanta, non trascurerei l’importanza di Ederson, centrocampista che copre benissimo ogni spazio e sa pure inserirsi in attacco. In conclusione, dico che guardando Atalanta-Milan non ci si annoierà".

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it