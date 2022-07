Sacchi: "Il Milan deve continuare a puntare sul collettivo e sul gioco di squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport come Stefano Pioli potrà migliorare il suo Milan: "Lavorando sul collettivo. Se Inter e Juve possono avere qualche limite, questo è nel gioco di squadra. Il Milan, invece, deve essere superiore sul piano del gioco, non avendo le individualità delle rivali. Servirà che attui un buon pressing, dovrà allenarsi molto sul possesso-palla, i giocatori dovranno puntare moltissimo sugli attacchi negli spazi. E, cosa da non dimenticare mai, il Milan dovrà essere una squadra corta e compatta: così aumentano la sinergia, la collaborazione e si può arrivare all’interiorizzazione del gioco. I frequenti movimenti e gli interscambi dei ruoli risulteranno decisivi nella costruzione della manovra".