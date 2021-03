Sacchi: "In Italia, Atalanta e Milan le squadre che giocano meglio"

Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport analizza il momento del calcio italiano: "Atalanta e Milan le squadre che giocano meglio". L'ex c.t. ha elogiato il Bayern Monaco e il Manchester City ma non solo: "Guardiola mi ha telefonato a novembre. Gli dissi che non pressa più. Da quando ha ricominciato a pressare sta giocando meglio. In Italia Atalanta e Milan sono le squadre che giocano meglio. Pioli non aveva mai trasmesso un'identità così forte a una sua squadra. Lo Spezia, con l'Atalanta fa il pressing più sistemato. Anche Conte sta provando a cambiare qualche vecchia abitudine".