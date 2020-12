Sacchi: "Maldini campione straordinario, si è sempre migliorato"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così al Corriere della Sera di Paolo Maldini che è stato inserito da France Football nel Dream Team All Time: "Quando sono arrivato al Milan nell’87, Paolo era già un punto di riferimento nonostante avesse alle spalle solo tre campionati di serie A. Pensandoci bene, non è mai stato un ragazzo. L’ho allenato per dieci anni, tra Milanello e Nazionale e lo posso dire senza tema di essere smentito: un campione straordinario. Suo padre Cesare gli ha insegnato la cultura del lavoro e lui si è sempre migliorato. Quello che colpisce di Maldini non è solo la qualità messa in mostra, ma per quanti anni è riuscito a mantenerla intatta. Ha giocato sino a 41 anni, praticamente sempre allo stesso modo".