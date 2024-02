Sacchi non ha dubbi: "Milan-Atalanta promette spettacolo. Pioli e Gasperini praticano un calcio europeo"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della gara di questa sera tra Milan e Atalanta: "Milan-Atalanta promette spettacolo. Sono due squadre che non si risparmiano: hanno coraggio e danno tutto quello che hanno. Mi augurano che ci si possa divertire: abbiamo bisogno che il calcio ci regali un po’ di bellezza e di serenità. Pioli e Gasperini? Sono bravi, lo hanno dimostrato sul campo. Il Milan e l’Atalanta, quando stanno bene, praticano un buon calcio: propositivo, aggressivo, in linea con la mentalità europea.

Pronostico per Milan-Atalanta? Se il Milan gioca da squadra, da collettivo e presta la giusta attenzione in fase difensiva, e se l’Atalanta ci mette l’intensità che ho visto ultimamente, il risultato sarà in bilico fino alla fine. Mi aspetto una partita molto inglese, di grande ritmo, senza un attimo di respiro. Come finirà non so, ma credo che ci siano i presupposti per divertirsi".