Sacchi: "Pioli adesso imprime uno stile suo, ma deve portarlo avanti fino in fondo"

Nell'intervista rilasciata a La Stampa, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato anche di Stefano Pioli. Ecco le sue parole sull'allenatore del Milan: "Pioli adesso imprime uno stile suo: prima non si vedeva, potevano essere squadre di tutti. Deve portarlo avanti fino in fondo, però: con l’Atletico Madrid, rimasti in dieci, è tornato un allenatore “italiano”, fuori gli attaccati e tutti difensori e centrocampisti. Io credo di non aver mai perso in dieci contro undici, nemmeno al Mondiale. E ho sempre difeso lo stile: non lo avessi fatto, avessi cercato compromessi, avessi ascoltato i giocatori che al tramonto di partite bloccate chiedevano di lanciare i palloni in area per sfruttare il gioco aereo, il mio Milan non avrebbe ricevuto tanti riconoscimenti prestigiosi".