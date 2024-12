Saelemaekers ammette di trovarsi molto bene alla Roma

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 19:22 Gli ex

Alexis Saelemaekers, esterno della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso dopo la vittoria per 5-0 contro il Parma nel lunch match della domenica: "Possiamo essere fieri di noi perché abbiamo fatto vedere che squadra siamo quando giochiamo insieme con la mentalità giusta e ancora una volta ci siamo divertiti sul campo quindi ancora una cosa in più e adesso dobbiamo continuare così dopo le feste perché c'è due sfide importanti che ci aspettano".

Inizia a percepire anche la sua importanza all'interno di questa squadra? Risponde così Saelemaekers: "Sì, io mi sento molto bene qua, penso che mi sono trovato bene con tutti i compagni, poi anche sul campo mi sento al mio agio quindi sono molto contento anche della mia forma fisica perché ho ritrovato bene la mia forma, quindi continuo a provare a aiutare la squadra al meglio e continuo a lavorare così".

A DAZN, invece, l'esterno belga classe 1999 arrivato in estate in prestito dal Milan, ha detto: "Mi sento molto bene, ma oggi la cosa più importante erano i punti. Sono molto contento, abbiamo fatto vedere che col Como non eravamo noi". E ancora: "Mi sento bene, ma dove il mister mi fa giocare cercherò di dare il meglio".