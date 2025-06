La Gazzetta in prima pagina: "Milan, Allegri spinge. C'è l'accelerata per Xhaka"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, Allegri spinge. C'è l'accelerata per Xhaka". I rossoneri, dopo Luka Modric, vogliono dare ancora più esperienza e personalità al suo centrocampo e per questo ha messo nel mirino Granit Xhaka, il quale ha aperto al trasferimento a Milanello. Ora però il Diavolo deve convincere il Bayer Leverkusen a cedere il giocatore svizzero e per questo nei prossimi giorni è atteso un primo contatto approfondito tra i due club.

Nei giorni scorsi, Xhaka ha dichiarato: "In Germania sto bene, ma ho già vissuto una rivoluzione simile all’Arsenal nel 2019: allora ero giovane, oggi non so se ho la stessa energia per sopportarlo. Abbiamo perso giocatori fondamentali. Il club ha dirigenti in gamba e si spera possano tenere la squadra ad alto livello, con o senza di me. Ci sono campionati in cui non ho ancora giocato e certo, ci penso. Non sto dicendo che mi trasferirò sicuramente, ho altro nella testa per adesso e a quello al limite pensano il mio agente e la mia famiglia".