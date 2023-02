Sampdoria, il calvario di Conti: lunedì si è operato alla caviglia, out due mesi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Secolo XIX fa il punto sul calvario che sta vivendo Andrea Conti della Sampdoria, arrivato ormai al secondo intervento chirurgico nell'arco di un anno. Lunedì il difensore dei blucerchiati si è sottoposto a un'operazione alla caviglia eseguita dal luminare finlandese Lampainen, con l'obiettivo di risolvere i problemi al tendine che si trascinando da tempo. Tempi di recupero non definiti ma se non ci fossero intoppi, Conti potrebbe rientrare tra un paio di mesi per il finale della stagione.