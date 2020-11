Sassuolo, Locatelli: "Ora dimostro di non essere un incompiuto"

"Ora dimostro di non essere un incompiuto". Sono queste le parole che Manuel Locatelli ha rivolto a La Gazzetta dello Sport nell'intervista che gli è stata fatta. Il classe '98 ha spiegato come al Sassuolo si senta a casa ed il gruppo di lavoro sia come una seconda famiglia. Parole al miele anche per De Zerbi definito così: "Il mister mi ha cambiato la vita. Sono visto come un altro giocatore e un'altra persona, migliore. Ha il merito di avermi fatto maturare e rendere al meglio in campo e fuori". L'azzurro ha spiegato come non fosse semplice dimostrare tutto e subito, ma al tempo stesso della sua felicità di essere riuscito a togliersi l'etichetta di incompiuto, passo dopo passo grazie alla pazienza, all'umiltà, alla costanza e a tanto lavoro. Perché come assicura Locatelli: "Si vuole sempre raggiungere il massimo subito, ma è la dedizione al lavoro che ti fa raggiungere grandi risultati".