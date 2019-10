Schnellinger: "Milan, domani non è la fine del mondo"

Karl-Heinz Schnelinger, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb della situazione dei rossoneri: "Questo Milan ancora non può essere il Milan. E ci si deve augurare che possa solo migliorare...".

Che idea si è fatto sulla squadra?

"Per adesso non è all'altezza delle attese. Ora toccherà al tecnico trovare la strada giusta. Sarà dura, ma speriamo bene e che iniziino ad arrivare i risultati sennò... buonanotte".

A suo parere è davvero decisiva per Giampaolo domani?

"Questo non lo so. La strada è ancora lunga, però di sicuro bisogna iniziare a vincere"

Se perde domani Giampaolo deve essere esonerato?

"Non so, di sicuro la partita di domani non è la fine del mondo.. Per fare una squadra ci vuole tempo, servono uno- due anni. Devono conoscersi, però servono anche i risultati".

Ecco, ma la sua idea su Giampaolo qual è ?

"Non posso giudicarlo perché non lo conosco a fondo"

Da Piatek si aspettava di più?

"Tutti si aspettano i suoi gol. Ma ancora deve decollare il gioco, i calciatori devono giocare insieme per un po' di partite"