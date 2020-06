Secondo tampone per Balotelli: se sarà ok tornerà ad allenarsi in gruppo

Mario Balotelli potrebbe tornare a lavorare con il resto della squadra dall'inizio della prossima settimana. Oggi l'attaccante effettuerà il secondo tampone dopo quello di lunedì e se tutto andrà bene tornerà a giocare col Brescia senza ulteriori screzi. L'umore del giocatore è cambiato e ora mentre corre a Torbole, sorride e si prepara al ritorno in campo. Lopez lo aspetta perché uno come lui fa sempre comodo a chi deve tentare un'impresa come la salvezza. Il tour de force che attende le Rondinelle avrà bisogno di tutti i giocatori possibili, anche di Super Mario. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.