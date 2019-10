Serena: "Piatek generoso, con il gol al Lecce si è tolto un peso. Pioli gli darà fiducia"

Aldo Serena, ex attaccante rossonero, ha parlato così all'edizione milanese del Corriere della Sera di Kris Piatek: "Il polacco è un giocatore generoso, per certi versi antico. Di quelli che vanno serviti come piace a loro. Sono stato due anni in stanza con Pioli quando giocavamo nella Juve. Conosco bene il suo pragmatismo. Penso darà fiducia al polacco. Con quel gol si è tolto un peso".