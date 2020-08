Serie B, Nesta salta di gioia ed è in semifinale: Cittadellla-Frosinone 2-3

Grande gioia per Alessandro Nesta sulla panchina della Frosinone. L'ex difensore rossonero, ora allenatore dei ciociari, ha guidato la propria squadra alla rimonta sul Cittadella: doppio vantaggio dei veneti nel primo tempo, ma il Frosinone non ha mollato ed è riuscito a trascinare gli avversari ai supplementari. Lì, nel recupero dopo oltre 120° di gioco, Camillo Ciano ha inventato un eurogol con un mancino al volo da fuori area che ha fatto esplodere letteralmente la panchina, Nesta compreso, che si è messo a saltare di gioia nell'abbraccio collettivo insieme ai propri ragazzi. Ora il Frosinone si giocherà l'accesso alla finale per la promozione in Serie A nella doppia sfida contro il Pordenone del 9 e del 12 agosto.