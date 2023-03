Sheva: "Ibra avrebbe fatto comodo stasera, ma non c’erano certezze sulla condizione fisica"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Andriy Shevchenko ha rilasciato queste parole su Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è ancora più grande per le motivazioni che lo animano. Oggi che è recuperato dico che avrebbe fatto comodo per la sua esperienza e la sua leadership. Ma quando è stata presa la decisione di non inserirlo in lista non c’erano certezze sulla condizione fisica".