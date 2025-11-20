Sheva sul derby: "Ci aspettiamo un grande spettacolo. Forza Milan!"

Sheva sul derby: "Ci aspettiamo un grande spettacolo. Forza Milan!"
Oggi alle 14:31Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Andriy Shevchenko, grande ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky sul derby di Milano che si giocherà domenica sera a San Siro: "Sarò un bello spettacolo. Tutte e due le squadre arrivano a questo derby da un momento positivo, qundi ci aspettiamo un grande spettacolo. Forza Milan!". 

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa