Sheva sul derby: "Ci aspettiamo un grande spettacolo. Forza Milan!"

Andriy Shevchenko, grande ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky sul derby di Milano che si giocherà domenica sera a San Siro: "Sarò un bello spettacolo. Tutte e due le squadre arrivano a questo derby da un momento positivo, qundi ci aspettiamo un grande spettacolo. Forza Milan!".

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa