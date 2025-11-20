Sheva sul derby: "Ci aspettiamo un grande spettacolo. Forza Milan!"
Andriy Shevchenko, grande ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky sul derby di Milano che si giocherà domenica sera a San Siro: "Sarò un bello spettacolo. Tutte e due le squadre arrivano a questo derby da un momento positivo, qundi ci aspettiamo un grande spettacolo. Forza Milan!".
Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
