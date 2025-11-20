Niang non ha dubbi: "Se vuoi vincere Allegri è l’allenatore giusto"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Mbaye Niang, ex attaccante rossonero ora in Turchia al Gençlerbirliği, ha parlato così di Max Allegri, cioè il tecnico che lo ha fatto esordire in Serie A: "Non avevo ancora diciotto anni, eppure lui mi ha messo dentro nella ripresa a Bologna, dimostrando grande fiducia. Cosa mi ha insegnato Allegri? Un po’ tutto. Ero già professionista in Francia, con il Caen, ma il campionato italiano e il Milan erano di un livello superiore. Allegri mi ha spiegato come si sta ad alto livello, come si gestisce la pressione, come si giocano partite importanti ogni tre giorni, perché facevamo pure la Champions. Era l’allenatore ideale per un giovane come me e lo ringrazio per ciò che mi ha trasmesso”.

Il francese ha poi applaudito la scelta del Milan di riportarlo sulla panchina rossonera: "Se vuoi vincere Allegri è l’allenatore giusto, quello di cui hai bisogno. Perché sa come si conquistano gli scudetti e le coppe: la sua carriera parla chiaro. In più migliora i giovani, sa gestire i campioni e lo spogliatoio. Nell’arco di una stagione ti dà tanti punti. Se Allegri può portare lo scudetto della seconda stella al Milan? Tifo per il Milan e lo spero con tutto il cuore. La squadra è forte e lui può fare il resto”.

