Villa: "Gimenez? Si vede che soffre la pressione, deve giocare libero di testa"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Silvano Villa, ex giocatore rossonero, ha parato così di Leao, Pulisic e Gimenez: "Se Leao è il mio giocatore preferito nel Milan attuale? No, scelgo Pulisic. L’americano mi pare uno dei pochi che avrebbe potuto giocare pure negli anni Settanta, quando i Morini o i Burgnich ti riempivano di botte. Leao, con i difensori e le regole di una volta, non so come se la sarebbe cavata.

Gimenez? Si vede che soffre la pressione. Il Milan non è una squadra qualsiasi, se fai il centravanti e non segni la critica ti massacra, anche se magari hai fatto una buona partita. A Gimenez serve pazienza e un po’ di incoscienza, giocare libero di testa. Solamente così torneranno i gol, perché a volte non c’è una logica: nei momenti buoni tiri male dagli spogliatoi e la palla entra, in quelli cattivi colpisci in modo perfetto e il portiere ti fa un miracolo".

