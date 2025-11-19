Villa su Allegri: "Può portare il Milan a lottare subito per lo scudetto. Con lui Leao rende meglio"
Silvano Villa, ex giocatore rossonero, ha parlato così di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "A me piace Max e sono convinto possa portare il Milan a lottare subito per lo scudetto, oltre che a tornare in Champions League.
Poi certo, il suo calcio non è in linea con il suo mentore Galeone, ma si avvicina più proprio a quello di Rocco e Trapattoni. Oggi si dice tutti sotto-palla e via con le ripartenze, prima lo chiamavamo catenaccio e contropiede. Cambia la terminologia, non la sostanza. Però, mi sembra che Leao con lui renda decisamente meglio".
