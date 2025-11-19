Ambrosini su Modric: "Campioni simili vanno oltre i colori, sono un dono. Con Rabiot e Maignan, è il leader carismatico del Milan"

vedi letture

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così a Repubblica del derby di domenica tra Inter e Milan: "L’Inter, che ama manovrare, attaccherà. Il Milan sarà pronto a ripartire e a prendersi tutti gli spazi. Come preparava Allegri le partite importanti? Lavorava sui punti deboli degli avversari. Era bravo a replicare in gara quel che provava in allenamento. E infondeva sicurezza, scacciando alibi e paura. Dove si deciderà il derby? Scelgo il duello tra Modric e Çalhanoglu, visto che Chivu alza molto Çalha sul play avversario. E i difensori dell’Inter dovranno contenere le folate del Milan. Pronostico? Non ci becco mai. E mica solo con il calcio: domenica, per esempio, pensavo che Alcaraz a Torino avrebbe vinto in due set".

L'ex rossonero ha poi commentato anche le emozioni che prova a vedere un campione come Luka Modric in maglia rossonera: "Riempie il cuore di chiunque ami il calcio. Campioni simili vanno oltre i colori, sono un dono. Con Rabiot e Maignan, è il leader carismatico del Milan. Dal punto di vista tecnico, la differenza può farla anche Leao".

