Niang: "Leao sta tornando in forma dopo l’infortunio. Modric è un fuoriclasse"

In vista del derby di domenica, Mbaye Niang, ex attaccante rossonero ora in Turchia al Gençlerbirliği, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Derby scudetto? L’Inter è tosta, da qualche anno lotta per il tricolore e ha una rosa importante. Sarà una bella lotta fino alla fine anche con il Napoli. Se l’Inter è più forte del Milan? Come rosa secondo me no: entrambe hanno giocatori importanti e alla lunga la differenza la faranno la continuità di rendimento e un pizzico di fortuna in più”.

Chi è favorito domenica? In un derby non si può indicare un favorito. Spero in una vittoria del Milan: contro le grandi i rossoneri finora hanno ottenuto i risultati migliori e mi auguro che la tendenza resti la stessa. Chi saranno gli uomini decisivi? Rafa (Leao, ndr) sta tornando in forma dopo l’infortunio e ha dimostrato il suo valore nelle ultime partite. In più Allegri recupererà Rabiot: Adrien è uno che quando è al top, fa la differenza. Lo conosco da quando era al Psg ed è un amico. Il Milan non poteva fare un acquisto migliore negli ultimi giorni di mercato perché lui segna, serve assist, dà esperienza e in mezzo al campo si “sente”. Il suo arrivo ha migliorato la squadra e ha... indebolito parecchio il Marsiglia. Modric? Modric è un fuoriclasse che ha giocato nel Real e ha vinto tutto. Non ha bisogno delle mie parole perché è abituato a certi palcoscenici. San Siro comunque è uno stadio eccezionale e nel derby sentire il boato dei suoi 75.000 spettatori ti emoziona”.

