Shevchenko ricorda il suo Milan: "Maldini il migliore nel colpire di testa, Ronaldinho il più tecnico di tutti"

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, rilasciando un'interessante intervista legata anche all'attualità del mondo rossonero (leggi qui) Andriy Shevchenko, ex leggendario attaccante del Milan dopo aver segnato per la propria nazionale e averla anche allenata, oggi è il presidente della federazione calcistica. Apparso sul profilo Instagram della Gazzetta dello Sport, questo il curioso botta e risposta dell'ex numero 7 in merito al rapporto instaurato con i propri ex compagni nei gloriosi anni milanisti.

Tra tutti i compagni che hai avuto al Milan: "Il più simpatico in spogliatoio era Albertini e quello invece un po' più serio Stam. Come permaloso vi dico Pippo Inzaghi, aveva anche un istinto del gol incredibile. Il più attento al look era Billy Costacurta e Ronaldinho era il più tecnico e festaiolo di tutti quanti. Paolo Maldini il più bravo a colpire di testa, Kaka invece era fortissimo nel dribbling. Serginho il più veloce e Gattuso, beh facile, quello con più grinta. L'ultimo ad uscire e il primo ad arrivare a Milanello? Io".