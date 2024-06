Sheva manda Fonseca: "Persona competente e perbene. In Ucraina ha lasciato il segno"

Si avvicina Euro 2024 in Germania e tra le protagoniste ci sarà anche l'Ucraina del presidente federale Andriy Shevchenko. L'ex leggendario attaccante del Milan dopo aver segnato per la propria nazionale e dopo averla anche allenata, oggi è il presidente della federazione calcistica. Ieri Sheva è stato ospite della redazione di Gazzetta dello Sport e ha rilasciato un'intervista in cui parla del suo nuovo ruolo, della situazione in Ucraina e di come sta cercando di fare il suo dall'alto della sua posizione, di Euro 2024 e ovviamente anche di Milan.

Le parole di Andriy Shevchenko su Paulo Fonseca, ex allenatore dello Shakhtar Donetsk: "Non so se sia ufficiale oppure no, posso dire che Paulo in Ucraina ha lavorato bene e lasciato un segno. E' una persona perbene e competente. Una persona seria. Poi non so che piani abbia il Milan e quali siano i suoi. Ne parleranno presumo.