Simone non ha dubbi: "Milan, Giroud è un gran bel colpo"

Marco Simone, ex attaccante rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'arrivo di Olivier Giroud al Milan: "Giroud è un gran bel colpo. Ha tutto: fisicità e tecnica, è un cannoniere e allo stesso tempo sa lavorare per la squadra. Vede la porta, anzi la sente: è capace di trovarla anche di spalle. E’ forte nel gioco aereo e in acrobazia. Lo conosco benissimo per averlo sempre seguito, fin dalle sue prime squadre francesi, specie quando è stato al Tours che più tardi è diventata casa mia".