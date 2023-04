Sormani su Leao: "Velocità e potenza sono le sue qualità principali. Con il suo fisico potrebbe fare più gol di testa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Angelo Benedicto Sormani, ex giocatore rossonero, intervistato da Tuttosport, ha parlato così di Rafael Leao: "E' un giocatore coraggioso, dalla potenza fisica incredibile. Velocità e potenza sono le sue qualità principali. Qui merita un voto altissimo. Leao è un calciatore speciale se vuoi ripartire immediatamente. Può diventare ancora più forte se migliora nella conduzione della palla. Gol di testa al Lecce? Ha il fisico adatto per essere un buon colpitore. Deve abituarsi, deve allenarsi in questo. Ma possiede sicuramente l’esplosione muscolare per poter fare bene. Magari non gli piace tanto, o preferisce giocare con i piedi".