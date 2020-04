Suso su Higuain: "Avevamo un bel rapporto, ha sentito la pressione quando le cose non andavano bene"

In merito al suo rapporto con Higuain, Suso ha dichiarato a Sky: "Avevamo un rapporto molto bello. Era uno dei più simpatici nello spogliatoio e anche molto sensibile. Quando abbiamo iniziato a non giocare bene e gli hanno iniziato a mettergli pressione ha sofferto perchè come dicevo lui è molto sensibile. Ci sentiamo ancora ogni tanto".