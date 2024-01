Tanti auguri a Mario Yepes! L'ex rossonero compie oggi 48 anni

Oggi la famiglia rossonera festeggia Mario Yepes. L’occasione è il suo 48esimo compleanno. Nato il Colombia il 13 gennaio 1976, Yepes ha giocato in Italia con le maglie di Chievo, Milan e Atalanta. Con i rossoneri ha disputato 46 partite in 3 anni (dal 2010 al 2013), vincendo uno scudetto e una supercoppa italiana con Massimiliano Allegri in panchina.

Il club rossonero, questa mattina sui propri canali social, fa gli auguri all'ex numero 76 e capitano della Colombia scrivendo: "Buon complaenno al nostro vecchio difensore centrale colombiano!".