Tanti auguri ad Ante Rebic, l'ex rossonero compie 30 anni!

Giorno di festeggiamenti per Ante Rebic, ex giocatore del Milan e in rossonero fino alla scorsa stagione, che raggiunge la cifra tonda e compie oggi 30 anni d'età. Il croato, ora in forza al Besiktas, ha disputato quattro stagioni in rossonero andando molto a corrente alternata. Nel suo carniere 123 gare ufficiali con il Milan e 29 gol segnati. Il fiore all'occhiello lo scudetto conquistato al termine della stagione 2021/2022. Tanti auguri, Ante!