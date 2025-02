Tassotti: "Gimenez e Joao Felix hanno le caratteristiche per far bene e coesistere. Ma per il Milan sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio in campo"

vedi letture

Mauro Tassotti, ex terzino rossonero, ha parlato così di Joao Felix e del suo arrivo al Milan nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Ha una storia calcistica un po’ particolare e, quando è passato dal Benfica all’Atletico, ha fatto i conti con una valutazione enorme (126 milioni, ndr) che non lo ha aiutato. Che ha classe si è visto anche contro la Roma: ha segnato un gol non banale con freddezza e sicurezza. Se il Milan può essere la squadra giusta per il portoghese? In passato lo è stata per molti e magari lo sarà anche per Joao. Al Milan se dai tutto e hai classe, la gente ti vuole bene.

Trovare un tecnico che parla la tua lingua, che sa i tuoi pregi e i tuoi difetti è importante. Se Conceiçao lo ha chiesto, vuol dire che sa come utilizzarlo e come tirare fuori il meglio da lui. La coppia Gimenez-Joao Felix in un 4-4-2? Sono giovani e hanno le caratteristiche per far bene e coesistere. Fondamentale però è trovare il giusto equilibrio in campo: fin dalla prima giornata il Milan ha problemi nella fase difensiva e contro la Roma lo ha confermato. Non sempre puoi segnare tre o quattro gol a incontro... La squadra ha un potenziale enorme e adesso resta da capire se Gimenez, Pulisic, Joao Felix e Leao potranno coesistere".