Thiago Silva compie 38 anni, il Milan: "Celebra il tuo giorno!"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'ex difensore del Milan Thiago Silva, ora al Chelsea, compie nella giornata di oggi 38 anni. Non sono tardati ad arrivare gli auguri del Milan, a cui la redazione di MilanNews.it si unisce, club che l'ha lanciato nel calcio dei grandi. Il tweet del club rossonero recita: "Congratulazioni Thiago! Celebra molto il tuo giorno!". Thiago Silva ha giocato 119 partite in rossonero, segnando 6 gol e fornendo 2 assist. Con il Milan ha vinto il 18° Scudetto in squadra con Ibrahimovic e Abate. Fra poche settimane le strade del club rossonero e del difensore brasiliano si incroceranno di nuovo, per la prima volta da avversari da quando Thiago venne ceduto al Psg. Il Milan e il Chelsea infatti si scontreranno in una doppia sfida di Champions League.