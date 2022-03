TMW - Chi dopo Mancini? Gattuso è un'idea concreta per l'Italia in caso d'addio del ct

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il futuro di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia resta in bilico anche se una decisione, ovvero le possibili dimissioni dal ruolo, arriverà solo dopo la gara in Turchia di martedì prossimo. Ma in queste ore si susseguono i nomi dei possibili eredi in azzurro del tecnico che ha portato l'Italia sul trono d'Europa dopo oltre 50 anni e che però rischia di pagare l'esclusione dal Mondiale, la seconda di fila dopo Russia 2018, a caro prezzo nonostante le rassicurazioni del presidente federale Gravina.

Fra i nomi che stanno prendendo piede per un'eventuale sostituzione c'è certamente quello di Rino Gattuso. Allenatore di polso, come ha dimostrato sulle panchine di Milan e Napoli, che potrebbe dare la scossa a un gruppo arrivato a fine corsa e che ha mostrato molti limiti a livello caratteriale, soprattutto in quegli elementi che sarebbero, in linea teorica, di spicco. Se la scelta della FIGC dovesse andare in questa direzione dunque l'ex campione del Mondo sarebbe certamente fra i papabili alla panchina azzurra.