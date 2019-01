TMW - Kalinic-Monaco ai dettagli: prestito con diritto di riscatto

Inizia a muoversi il grande gioco a incastri che coinvolgerà l'Europa. Il Monaco ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per Nikola Kalinic, mancano solo i dettagli per concludere positivamente l'operazione. Andrà in prestito con diritto di riscatto, lasciando quindi il Chelsea - con Batshuayi - momentaneamente con il cerino in mano. Morata andrà quindi ai Colchoneros con Higuain che si muoverà direzione Londra.