TMW - Montolivo ha deciso: niente Messico, stop al calcio giocato

La notizia di un possibile approdo di Riccardo Montolivo tra i messicani del Cremonesse de Xalapa ha fatto nascere un vero e proprio giallo di mercato visto che il club, lo scorso 4 luglio, aveva addirittura annunciato la firma del giocatore senza che però la notizia fosse approfondita né dai media italiani né da quelli americani.

Secondo quanto raccolto da TMW, in realtà il giocatore è fermo sull'idea di non riprendere a giocare, ha deciso di interrompere la propria carriera e non tornerà sui suoi passi. Dall'entourage dell'ex rossonero ribadiscono che le voci dal Messico dunque, non sono reali, con l'ex centrocampista che non tornerà indossare le scarpette né all'estero, né in Italia.