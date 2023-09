TMW - Odiarsi mai per chi si ama come noi: Tonali ritroverà le carezze del pubblico di San Siro

Se il 7 novembre la contestazione per Gianluigi Donnarumma è certa, questa sera per Sandro Tonali saranno solo carezze da parte di San Siro. Un milanista vero sacrificato sull'altare del bilancio e che ironia del destino esordirà col Newcastle in Champions proprio in quello che è stato il suo stadio, davanti a quella che è stata la sua gente.

"Il Milan è la squadra che tifo" ha ribadito in conferenza stampa e l'emozione traspariva dalle sue parole. E anche una certa nostalgia. Perché se è pur vero che il Newcastle è il futuro, al cuore non si comanda.

In Inghilterra sono entusiasti di lui, anche per la velocità nell'apprendimento della lingua inglese. E in campo ha impiegato pochissimi minuti per trovare il gol. Per lui ci sono simpatici cori coniati dalla Toon Army ma è lui stesso ad ammettere che fin qui l'ambientamento è difficile. Questa la sua prima sera: "Ho chiesto cosa fare a Newcastle con la famiglia e non ho ricevuto le risposte che desideravo. Alla fine sono andato in un pub, non è solito questo". In un'altra epoca, in un altro Milan, questo scenario non ci sarebbe mai stato. Chissà che magari non ci sarà un giorno un romantico ritorno. Per il più classico happy ending in una storia di due innamorati.