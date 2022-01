TMW - Polonia, Andriy Shevchenko è la prima scelta

Novità importanti per la panchina della Nazionale polacca. Dopo i colloqui delle scorse settimane (c'è stato un incontro anche con Fabio Cannavaro), la Federcalcio sta stringendo il cerchio e il 31 gennaio ha intenzionato di annunciare il suo nuovo commissario tecnico al "National Stadium" di Varsavia.

La corsa, in questo momento, sembra essersi ridotta a due candidati: Andriy Shevchenko, prima scelta della Polonia, e in alternativa il solito Adam Nawalka. Nonostante le maggiori difficoltà rispetto al polacco, il presidente Cezary Kulesza ci sta provando con forza per Sheva, profilo che piace molto per esperienza, curriculum e blasone internazionale.

L'ex ct dell'Ucraina ha già in mano da giorni una proposta ufficiale e ci sta riflettendo su, dopo aver parallelamente avviato i contatti col Genoa per la risoluzione del suo contratto. Sono giorni caldissimi per il post-Paulo Sousa alla guida della Polonia: lo storico attaccante del Milan è il grande sogno, se sfumerà spazio a una soluzione interna come Nawalka.