A TMW Radio, nel programma Stadio Aperto, è intervenuto Beppe Accardi, che si è soffermato anche sull'ex rossonero Higuain: "Tutti danno per scontata la sua partenza. Per me non è così. E' stato sempre il pallino di Sarri, c'è un rapporto speciale tra i due, può dare ancora qualcosa a questa Juventus. Poi per prendere Icardi? Higuain non crea guai...".