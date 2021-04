TMW RADIO - Braglia: "Ibra, rinnovo troppo oneroso"

L'ex portiere rossonero Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sul turno infrasettimanale di campionato.

Lotta Champions, chi rischia di rimanere fuori?

"In questa ultima parte credo che il Milan è quella più accreditata a stare fuori. Per me si giocheranno il quarto posto Juventus e Milan. Napoli e Atalanta andranno avanti".

Il Milan ha rinnovato il contratto di Ibrahimovic. Che ne pensa?

"E' un problema quantitativo, nel senso economico. Non per il giocatore, che è chiave per il progetto Milan nonostante l'età. L'unico appunto è solo sulla quantità del denaro datogli".

Dovesse mancare la Champions, che fare con Pioli?

"Non sono amante delle rivoluzioni. Nel calcio bisogna anche saper perdere. La valenza di una persona la valuto nel tempo. Io credo che Pioli meriti ampiamente la conferma, che raggiunga o meno l'obiettivo Champions. Probabilmente sarebbero altri in società che dovrebbero andare via, che non sono Maldini e Massara".