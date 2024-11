Tonali esulta dopo il primo gol in azzurro: "Lo aspettavo da 20 partite..."

Autore del gol che ha deciso Belgio-Italia a Bruxelles, il centrocampista della Nazionale Sandro Tonali ha così analizzato il match ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV': "E' bello questo primo gol in Nazionale anche perché arriva con la qualificazione. Sappiamo che il nostro lavoro non è ancora completato, abbiamo un ultimo step da fare domenica a San Siro contro la Francia. Ma siamo felici perché vinciamo, ci divertiamo. Queste sono davvero le cose importanti che abbiamo ritrovato".

Che valore ha per te questo gol?

"E' importante, lo aspettavo da venti partite... E anche un po' particolare, abbiamo vissuto un po' in sofferenza alla fine, ma è una emozione e un momento che ricorderò: è il primo in assoluto, lo porterò dentro di me per sempre e chissà se non riuscirò a replicare presto".