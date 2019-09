Torino, largo a Laxalt: la prima scelta mai passata di moda

Passato in sordina a causa della trattativa che contestualmente il Torino stava costruendo per regalare Simone Verdi a Walter Mazzarri, l’acquisto di Diego Laxalt rischia di diventare maledettamente importante per le dinamiche di gioco granata. Il tecnico di San Vincenzo ha sempre dato grande rilevanza agli interpreti larghi del suo centrocampo a 5, e le esperienze pregresse dell’uruguayo sotto la gestione di Gasperini a Genova che utilizzava un modulo assimilabile a quello dei piemontesi sono state più che confortanti. Per questo motivo l’ex rossonero può rappresentare un punto di forza potenziale in grado di tramutarsi in pedina imprescindibile per la stagione del Torino, magari già a partire dalla ripresa delle ostilità dopo l'esordio nel pre sosta.