Van Bommel svela: "Al Milan anche grazie al consiglio di Ibra a Galliani"

Mark van Bommel ha svelato in un podcast della BILD un retroscena sull'arrivo al Milan nel gennaio del 2011: "Galliani, l'amministratore delegato del Milan di allora, ha chiesto a Ibra: 'Zlatan, cosa ne pensi di Mark van Bommel? Dovremmo comprarlo o no?' E Zlatan ha risposto: 'Compralo! E' buono per noi ed un giocatore scomodo per i nostri rivali ...e preferisco giocare con lui che contro di lui!'".