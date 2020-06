Venezia, il calciatore positivo è l'ex rossonero Felicioli

Il Venezia ha comunicato che il calciatore risultato positivo al quinto e sesto ciclo di tamponi è Gian Filippo Felicioli, ex centrocampista rossonero. Il giocatore, come sottolinea il club veneto, si trova attualmente in isolamento fiduciario presso la propria abitazione ed è asintomatico e in buone condizioni, costantemente monitorato dall’Asl competente e dallo staff medico del club.