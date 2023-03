Vieri: "Il Napoli può sognare anche in Champions, ma dovrà stare molto attento al Milan"

MilanNews.it

Christian Vieri, ex attaccante rossonero, intervistato dal Corriere della Sera, ha commentato così la sfida ai quarti di Champions League tra Milan e Napoli: "Se il Napoli può sognare anche in Europa? Per me non sarebbe una sorpresa, anche se dovrà stare molto attento al Milan. Prevedo un doppio confronto complicatissimo per gli azzurri. Mi aspetto partite molto tattiche. In Champions, poi, 'camiseta' e tradizione hanno sempre il loro peso".