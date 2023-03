Vieri sul Milan: "Maldini e Massara fenomeni, con Pioli hanno fatto un miracolo. Ora tocca alla proprietà..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex rossonero Christian Vieri ha dichiarato sul Milan: "Maldini e Massara sono stati dei fenomeni in questi anni, perché il Milan non spende niente. Non lo fa oggi, non lo faceva con la proprietà precedente. Paolo, Massara e Pioli fanno miracoli. La proprietà ora deve venire allo scoperto, basta nascondersi. Devono chiarire i loro obiettivi. Maldini e Massara pescano giocatori grazie a esperienza, scouting e rapporti personali. Maldini, in particolare, è rispettato e ascoltato da qualsiasi club al mondo, e allora riesce anche a raggiungere giocatori che altri non potrebbero nemmeno avvicinare".