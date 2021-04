Zaccardo su Donnarumma: "Senza Raiola avrebbe già firmato il rinnovo con il Milan"

Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del futuro di Gigio Donnarumma: "La sua volontà è quella di restare al Milan. Se andasse da solo avrebbe già firmato all’incontro per il rinnovo. Ma con il procuratore si pensa a guadagnare di più, perciò serve anche il procuratore. Per me ogi è il giocatore più importante del Milan, è mio vicino di casa, è un ragazzo eccezionale. Lui è molto freddo in campo, sa gestire bene tutto. Io da tifoso mi auguro che rimanga anche se secondo me al 51% non rimane".